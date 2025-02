Il consiglio non discute il Salva Milano, la Lega: "Per il Pd non è una priorità"

Scontro politico in Consiglio comunale sul Salva Milano nella seduta di lunedì 3 febbraio. La Lega attacca il Partito Democratico per la decisione di non anticipare la discussione sull'ordine del giorno relativo al cosiddetto "Salva Milano", la norma proposta dal partito di Matteo Salvini. La capogruppo dem Beatrice Uguccioni ha spiegato che la scelta è legata alle priorità definite dall’ordine del giorno concordato tra i capigruppo: "Capisco l’ossessione per questa norma strumentalmente chiamata Salva Milano – ha dichiarato –, ma abbiamo delle priorità indicate dal nostro ordine del giorno concordato dalla capigruppo e credo che sia più utile discutere la delibera sul Piano Casa e rimandare al prossimo consiglio discussioni su altro ordini del giorno".

Salva Milano: il Pd prepara una sua proposta

La maggioranza sta comunque lavorando a un proprio ordine del giorno, dopo che lo stesso sindaco Giuseppe Sala ha chiesto il sostegno della sua coalizione su questo tema. Una mossa che potrebbe segnare un’evoluzione nella posizione del Pd rispetto alla normativa.

Piscina (Lega): "Non è una priorità per la sinistra"

Secca la replica di Samuele Piscina, consigliere comunale e segretario provinciale della Lega: "Che il Pd non volesse sostenere il Salva Milano non è una novità, ma che addirittura ritenga la norma non importante per la città è assurdo. Intere famiglie rischiano di vedere la propria abitazione dichiarata abusiva, mentre dipendenti comunali e imprenditori potrebbero finire sotto inchiesta per regole troppo permissive volute dalla sinistra. Il settore edilizio è già in crisi e il rischio è che i prezzi delle case, già altissimi, continuino a salire. Ma per la sinistra, evidentemente, tutto questo non è rilevante".

