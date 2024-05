Il ministro Valditara ha ragione sui dinosauri (e sui felini messicani)

Tra le notizie più lette e commentate di ieri c'è una dichiarazione del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che molti media hanno riassunto con "non bisogna studiare i dinosauri alle elementari". C'è pure stato chi - come Il Fatto Quotidiano - si è subito prodigato a spiegare al ministro il motivo per cui i dinosauri sono importanti, l'evoluzione, Darwin e via discorrendo. Indubbiamente ragionamenti corretti, perché lo studio è importante.

Scuola e dinosauri: che cosa ha detto veramente Valditara

Sarebbe importante però anche l'ascolto delle parole prima di precipitarsi a scrivere spiegazioni a un ministro che - fino a prova contraria - è anche e soprattutto un professore universitario. Il quale ministro, non ha detto affatto genericamente che non bisogna studiare i dinosauri. Valditara ha spiegato che la scuola italiana è più di quantità che di qualità. Cioè si studia troppa roba e troppo male. Ad esempio - raccontava - si ricordava che in terza elementare si studia un felino estintosi decine di milioni di anni fa in Messico, ai tempi dei dinosauri. Quindi non ha detto che non bisogna studiare i dinosauri. Ha detto che forse anche chissenefrega del felino messicano.

Tutto questo lo posso testimoniare di persona non fosse altro che la cosa sui dinosauri l'ha detta a me, che lo stavo intervistando nell’ambito di Direzione Nord, kermesse di cui mediapartner è Affaritaliani.it.