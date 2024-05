Valditara: "Inutile studiare i dinosauri a scuola". Il VIDEO

Valditara: "Inutile studiare i dinosauri a scuola"

Mai banale il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Di cui oggi si sta parlando molto per una sua affermazione relativa alla inutilità di studiare i dinosauri alle scuole primarie. Una frase che non è una semplice provocazione ma che va contestualizzata nell'ambito di uno specifico ragionamento fatto dal ministro. Che ha esternato la sua posizione intervenendo nel pomeriggio di lunedì 6 maggio alla XXII edizione di Direzione Nord, ospitata presso la sede milanese di Assolombarda. Un evento di cui Affaritaliani.it è stato main media partner. Intervistato da Fabio Massa, Valditara ha detto che nei programmi scolastici "c'è troppa roba". Ad esempio? "In terza elementare si va a spiegare tutte le varie specie di dinosauri. Addirittura c'era un animale vissuto quaranta milioni di anni fa che questi bambini dovevano studiare, vissuto in Messico, estinto da milioni di anni... Non mi ricordo come si chiamasse. Era un felino. Ma tutto questo a che serve?"

Valditara: "Poi i nostri bambini ignorano le esperienze più importanti del nostro passato"

Una domanda retorica, perchè il ragionamento di Valditara prosegue così: "E poi non conosciamo le esperienze piu' importanti del nostro passato che ci hanno dato i grandi valori dell'Occidente. Bisogna semplificare e far prevalere la qualita' sulla quantità". Questo, al di là dell'immagine suggestiva legata ai dinosauri, il concetto che il ministro ha espresso ospite di Direzione Nord.

Quando nel 2022 Valditara parlò di bulli e umiliazione

Non è la prima volta che Valditara partecipa alla kermesse. E non è la prima volta che le sue dichiarazioni fanno discutere. All'edizione di Direzione Nord del novembre 2022, il ministro aveva suggerito l'opportunità di far svolgere lavori socialmente utili ai bulli nelle scuole, rivendicando l'utilità formativa di una esperienza "umiliante". Anche allora, come oggi con i dinosauri, parole che avevano avviato un vivace dibattito.