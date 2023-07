Il naufragio degli agenti segreti sul lago Maggiore diventa una fiction

Il meeting di agenti dei servizi segreti italiani ed israeliani sul lago Maggiore terminato in tragedia con la morte per annegamento di quattro persone diverrà una serie tv. Si tratta di una produzione israeliana, che fornirà una versione romanzata del misterioso episodio avvenuto poco più di un mese fa. Ancora una verità ufficiale su cosa stesse realmente avvenendo sulla piccola imbarcazione non c'è e forse non ci sarà mai. Ampi margini dunque per una fiction, che sarà prodotta dalla rete "Yes Tv" e che si dovrebbe intitolare "Maggiore".

Fiction sulla tragedia del lago Maggiore: i nomi coinvolti

Come riferisce Coming Soon, il progetto sembra già in fase avanzata a livello di produzione e si parla di otto episodi a cura di Dafna Prenner, della casa di produzione Artza Productions. Tra i produttori ci sarebbero anche i nomi di Leo Maidenberg e Jad Ben Ammar, tra gli sceneggiatori spicca Izhar Harlev.

Una serie dunque con una certa ambizione, sebbene il budget da due milioni di euro ad episodio non sia paragonabile a quello delle megaproduzioni Hbo o Netflix.