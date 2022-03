Il Viminale pensa al 12 giugno per le Elezioni amministrative. Dove si vota

Il Viminale pensa al 12 giugno per le Elezioni amministrative. Ecco dove si vota in Lombardia

Le elezioni amministrative si terranno il 12 giugno 2022. Il Viminale deve ancora dare indicazioni precise (che devono arrivare due mesi prima del voto, per permettere la formazione e la presentazione delle liste), ma - secondo informazioni raccolte da Affaritaliani.it Milano - dovrebbe essere la seconda domenica di giugno il momento buono per andare al rinnovo dei Comuni di tutta Italia che devono andare al voto. Non c'è certezza, ovviamente, ma in Lombardia sono molti i comuni, di medie e di grandi dimensioni, che attendono con ansia la decisione del ministro Luciana Lamorgese. Si voterà infatti a Como, a Monza, a Lodi, a Crema e a Sesto San Giovanni, oltre che in numerose altre amministrazioni.

Elezioni 2023: riflettori accesi su Sesto San Giovanni

A livello politico, anche per Milano è particolarmente interessante la partita di Sesto San Giovanni, dove il centrosinistra sta svolgendo le primarie per cercare lo sfidante di Roberto Di Stefano, uscente. Non è infatti un segreto che le squadre Milan e Inter potrebbero decidere di portare il nuovo stadio proprio nell'area ex Falck di Sesto San Giovanni. Se così fosse il sindaco Sala non avrebbe una "sponda" politica in un sindaco amico, su Sesto San Giovanni, ma anzi su uno degli oppositori più difficili e ostici a livello metropolitano.

Amministrative 2023: l'elenco dei Comuni lombardi al voto

Questi gli altri comuni che vanno al voto in tutta la Lombardia

BERGAMO

Arzago d'Adda

Averara

Blello

Brembate di Sopra

Calusco d'Adda

Carona

Cisano Bergamasco

Curno

Fornovo San Giovanni

Gandino

Leffe

Mozzo

Nembro

Solto Collina

Sovere

Villa d'Adda

Villongo

BRESCIA

Acquafredda

Bienno

Darfo Boario Terme

Desenzano del Garda

Gottolengo

Gussago

Mura

Odolo

Palazzolo sull'Oglio

Paspardo

Provaglio Val Sabbia

COMO

Alta Valle Intelvi

Appiano Gentile

Barni

Beregazzo con Figliaro

Blessagno

Brienno

Como

Erba

Gera Lario

Guanzate

Orsenigo

Porlezza

Rovello Porro

San Bartolomeo Val Cavargna

San Fermo della Battaglia

CREMONA

Credera Rubbiano

Crema

Pozzaglio ed Uniti

Robecco d'Oglio

Torricella del Pizzo

LECCO

Ello

Missaglia

Premano

LODI

Castiglione d'Adda

Lodi

San Rocco al Porto

Valera Fratta

MANTOVA

Bozzolo

Castellucchio

Castiglione delle Stiviere

Gazzuolo

Goito

Moglia

Pomponesco

San Giovanni del Dosso

Villimpenta

MILANO

Abbiategrasso

Binasco

Buccinasco

Bussero

Canegrate

Cernusco sul Naviglio

Dresano

Garbagnate Milanese

Grezzago

Magenta

Magnago

Melegnano

Melzo

Noviglio

Pieve Emanuele

Pregnana Milanese

San Donato Milanese

San Giorgio su Legnano

Senago

Sesto San Giovanni

Vernate

Vimodrone

MONZA E BRIANZA

Carnate

Cesano Maderno

Lentate sul Seveso

Lesmo

Lissone

Meda

Monza

Sulbiate

PAVIA

Bastida Pancarana

Calvignano

Frascarolo

Gambarana

Gambolò

Godiasco Salice Terme

Gravellona Lomellina

Magherno

Marzano

Mezzana Rabattone

Monticelli Pavese

Mortara

Rivanazzano Terme

Torrevecchia Pia

Trivolzio

Valle Lomellina

SONDRIO

Aprica

Campodolcino

Tartano

Val Masino

Valdidentro

Valdisotto

Valfurva

VARESE

Bardello

Besozzo

Brissago-Valtravaglia

Cassano Magnago

Ferno

Galliate Lombardo

Gerenzano

Marchirolo

Sangiano

Sumirago

Leggi anche: