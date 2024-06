Ilaria Salis assente alla festa di Sinistra Italiana: "Un fraintendimento"

Ha parlato il padre Roberto Salis al posto della figlia Ilaria che, al suo rientro in Italia, era attesa per un videocollegamento alla festa milanese di Sinistra italiana per il suo primo intervento pubblico. Ma la neo-eurodeputata non era "nelle condizioni di intervenire" a causa della stanchezza del viaggio, hanno spiegato gli organizzatori.

Il "fraintendimento" sulla partecipazione di Ilaria Salis alla festa di Sinistra Italiana

Ma, spiega Ansa, alla base della mancata partecipazione ci sarebbe stato anche un "fraintendimento": quello che Salis credeva essere un collegamento privato col partito era in realtà un evento pubblico, e anche per questo avrebbe deciso di lasciare la parola al padre. Roberto Salis ha fatto sapere che nei prossimi giorni Ilaria "inizierà la sua campagna di comunicazione nel ruolo che le compete", oggi festeggerà in famiglia il suo 40/o compleanno e poi continuerà a studiare e cercare di capire tutto quello che è successo in Italia, programmando i suoi primi interventi e iniziative da europarlamentare.

Il padre di Ilaria Salis a Sinistra Italiana: "Avete fatto un ottimo acquisto"

"Credo che con lei abbiate fatto un ottimo acquisto. Si sa che 'ogni scarrafone è bell' 'a mamma soja', ma ve ne renderete conto", ha detto suo padre, che ha ribadito di essersi "dimesso irrevocabilmente dal ruolo di portavoce di Ilaria e da candidato contro terzi. È stata un'esperienza bellissima, ma adesso deve parlare lei".

Roberto Salis: "Il fango contro mia figlia? I fascisti hanno sempre fatto così"

Roberto Salis ha commentato i tentativi di infangare il nome della figlia. "Questo fa parte del processo di lotta politica del fascismo: i fascisti hanno fatto sempre così, quando hanno un avversario politico devono cercare di demolirlo. Hanno fatto così con Gobetti, con Gramsci, con Matteotti. Bisogna guardare avanti ed essere forti. Ora - ha aggiunto - io sono oggetto di una shitstorm totale, ma sono contento di fare io da parafulmine perché questo magati lascia lavorare più serena Ilaria". Raccontando il rientro "un po' improvviso" della figlia in Italia, Roberto Salis ha poi parlato della sua "esperienza" di questi mesi. "Sono veramente contento. Ho trovato delle persone con cui probabilmente abbiamo delle differenze ideologiche, con Nicola Fratoianni - ha sorriso - penso che non verranno mai sanate. Però nonostante questo, considero un grande onore il fatto che mi avete accolto come se fossi uno di voi".