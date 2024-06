Ilaria Salis diserta la festa di SI. "Non è in condizioni di intervenire"

Ilaria Salis era attesa in video collegamento (senza possibilità di domande) alla festa milanese di Sinistra Italiana

Ilaria Salis è tornata in Italia ma ha disertato la festa del suo partito che l'ha fattta eleggere al Parlamento europeo. Il tanto atteso intervento previsto non c’è stato. Rientrata ieri dall’Ungheria, la neo eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) - eletta con oltre 176 mila preferenze - era attesa in video collegamento (senza possibilità di domande) alla festa milanese di Sinistra Italiana, ma non c’è stato - nonostante le conferme anche dell’ultima ora - perché spiegano gli organizzatori «non è in condizioni di intervenire». Grande delusione tra i militanti di AVS.

Arrestata l’11 febbraio del 2023 a Budapest con l'accusa di aver aggredito tre neonazisti che avevano preso parte al ‘Giorno dell'Onore’, Ilaria Salis - che domani compie 40 anni - con l’elezione al Parlamento europeo si è assicurata l'immunità.

Il giudice ungherese ha sospeso il processo (rischia 24 anni di carcere) e ieri ha lasciato Budapest - era ai domiciliari dallo scorso 23 maggio - e, dopo un viaggio di nove ore, è tornata nell’abitazione dei genitori a Monza, dalla quale era lontana da oltre 15 mesi.