Ilary Blasi scomposta sul treno, la ramanzina web di Selvaggia Lucarelli

La "scure" di Selvaggia Lucarelli si abbatte su Ilary Blasi, per colpa di uno scatto condiviso sui social dalla 41enne conduttrice. Ilary ha postato una foto in cui è seduta su una carrozza del treno. Posa molto rilassata. Forse troppo: con una gamba occupa il sedile davanti a lei, mentre l'altra è addirittura appoggiata al finestrino. "Routine", scrive la Blasi, probabilmente in riferimento alle trasferte tra Cologno Monzese e Roma per le registrazioni delle puntate dell'Isola dei Famosi.

Da qui il commento caustico di Selvaggia Lucarelli, che ripostando la foto ha commentato: "Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte”...

