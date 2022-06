Imit e Confcommercio Venezia-Rovigo, protocollo per l'internazionalizzazione

E’ stato firmato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa tra IMIT – Italian Managers for International Trade, rappresentato dal Presidente Dr. Andrea Bonardi e Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo, rappresentata dal Presidente Dr. Massimo Zanon.

La collaborazione mira a rafforzare il sistema di rappresentanza dei professionisti sul territorio e persegue l’obiettivo di supportare la categoria degli Exim Manager, con interessi nei mercati internazionali, in particolar modo attraverso formazione continua, processi di qualifica e certificazione delle competenze, tavoli di lavoro, attività di networking, convegni e progetti speciali. La collaborazione tra le due Associazioni si propone di creare sinergie per favorire lo sviluppo professionale dei manager IMIT e per supportare le imprese locali nelle loro attività di import, export e internazionalizzazione, in un periodo storico in cui operare sui mercati esteri è sempre più complesso.

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo con IMIT si arricchisce di ulteriori competenze e servizi

“Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo grazie all’apporto delle professionalità di IMIT si arricchisce di ulteriori competenze e servizi, sempre più richiesti dalle nostre imprese associate – evidenzia con soddisfazione il suo Presidente Massimo Zanon – che da oggi hanno uno strumento in più, per altro offerto a tutte le imprese del Sistema Confcommercio del Nordest italiano, per poter aprirsi e crescere anche nei mercati internazionali, in particolare sfruttando le potenzialità dell’economia e del marketing digitale: un’opportunità attesa da tempo non solo da parte delle impese del turistico ricettivo, ma anche del commercio e dei servizi innovativi alle imprese in un territorio, come la Città Metropolitana di Venezia naturalmente a vocazione internazionale”.

“La presenza diretta in un territorio vivace e orientato ai mercati esteri come quello dell’area metropolitana di Venezia – Rovigo è molto importante per IMIT- commenta il Presidente, Andrea Bonardi. I manager nostri associati avranno la possibilità di accedere ai servizi di Confcommercio e Confcommercio potrà mettere a disposizione delle aziende associate un network di professionisti ed export manager per favorirne la crescita sui mercati internazionali”.

Leggi anche: