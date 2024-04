Immobiliare, investimenti a Milano: 150 residenze di lusso in arrivo

DeA Capital Real Estate Sgr e Castello Sgr hanno concluso la vendita di due immobili al fondo Sgt Areo Umbrella, gestito da Sagitta Sgr con il supporto di Europa Investimenti (Gruppo Arrow Global), e finanziato da UniCredit. Come riporta PambiancoNews, gli immobili, situati nelle vicinanze del Naviglio Grande di Milano, nell'area dell'ex Richard Ginori, occupano una superficie totale di circa 16.000 mq. La transazione prevede la conversione di tali immobili in edifici residenziali di alto livello, che includeranno circa 150 appartamenti e posti auto.

Rigenerazione urbana nell'area ex Richard Ginori: focus su sostenibilità

Come riporta PambiancoNews, entrambi gli edifici residenziali saranno costruiti utilizzando tecnologie all'avanguardia e rispettando i principi ESG (Ambiente, Società e Governance) insieme alle certificazioni di sostenibilità. Saranno dotati di una vasta gamma di servizi e comfort per soddisfare le esigenze dei futuri proprietari. L'acquisto e lo sviluppo dei progetti sono stati finanziati da UniCredit. Questa iniziativa di rigenerazione urbana rappresenta un impegno tangibile nel rispondere alla crescente necessità delle grandi città di trasformare aree urbane o edifici in disuso, seguendo le migliori pratiche in materia di transizione energetica e sostenibilità.