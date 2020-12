Milano, ex palazzo delle Poste venduto a club deal targato Mediobanca

Cordusio, venduto ex palazzo delle Poste. Arriva un club deal targato Mediobanca



Kryalos ha perfezionato la vendita del Palazzo Cordusio ex sede delle Poste nell'omonima piazza a Milano "a un club deal di investitori coordinato da Mediobanca". Lo rende noto noto un comunicato, nel quale si specifica che lo storico palazzo e' stato ceduto per 246 milioni. Il Fondo di Investimento Alternativo immobiliare Pacific 1 infatti ha perfezionato la dismissione al Fondo di Investimento Alternativo immobiliare Milan Trophy RE Fund 3, sottoscritto da un club deal di investitori della divisione Private Banking di Mediobanca.



La cessione dell'asset si e' svolta al termine di un 'Beauty Contest' che ha visto coinvolti i principali operatori di mercato nazionali e internazionali e che si era concluso in data 23 ottobre con la concessione di un periodo di esclusiva a Mediobanca da parte del Consiglio di Amministrazione di Kryalos Sgr. Edificato nel 1901, il palazzo e' stato in origine la sede della Borsa, mentre dal 1998 al 2011 e' stato l'headquarters di Poste Italiane. E' stato completamente ristrutturato tra il 2015 e il 2018, grazie ad un investimento di circa 23 milioni.