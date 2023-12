Immobiliare, prezzi ancora in crescita a Milano: +2%

Immobiliare, prezzi ancora in crescita a Milano

Dopo un 2023 caratterizzato da compravendite in frenata e prezzi che si sono mantenuti in generale stabili se non in leggera crescita, nel 2024 si potrebbe vedere una risalita delle quotazioni sia per le compravendite sia per le locazioni. Secondo uno studio di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, per la vendita spicca il +6% di Catania, seguito dal +4,1% di Verona, mentre per l’affitto Napoli e Firenze mostrano gli incrementi più marcati per il 2024, attorno al +17%.

Il che significa che per la prima volta Milano (attesi a +2% i prezzi di vendita e affitto) potrebbe perdere il podio di città più cara dove affittare casa scalzata da Firenze, mentre per Roma è stimato un +1,1% dei prezzi di vendita e un +2,4% per la locazione. Invece, il capoluogo lombardo nel 2024 resterà la città più cara per comprare casa, con un prezzo al metro quadro che si avvicinerà ai 5.500 euro, 100 euro/mq in più rispetto ai valori odierni del capoluogo meneghino.