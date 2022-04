Imprenditore trovato morto in casa nella Bergamasca, ipotesi omicidio

Impreditore bergamasco trovato morto, fra le ipotesi rapina finita male

n imprenditore di 56 anni, Anselmo Campa, e' stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue con una ferita alla testa nella sua abitazione a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. La Procura indaga per omicidio aggravato. Sono in corso accertamenti per la ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri, che stanno valutando tutte le ipotesi, non esclusa quella di un furto in casa finito male. Allo stato, riferiscono dall'Arma, non ci sono piste privilegiate da seguire e approfondire.

Leggi anche: