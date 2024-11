In vendita la storica Villa Borri Manzoli di Corbetta, simbolo dell'architettura e della storia locale

A Corbetta, in provincia di Milano, è stata ufficialmente messa in vendita Villa Borri Manzoli, una delle dimore storiche più importanti del territorio lombardo. La villa, che si erge nel cuore della città, è un esempio di architettura barocca e neoclassica, oltre a rappresentare un pezzo significativo della storia locale, legata alle antiche famiglie nobiliari che l'hanno posseduta e preservata nei secoli.

La villa

Costruita tra il XVII e il XIX secolo, Villa Borri Manzoli affonda le sue radici nel Medioevo, quando il terreno apparteneva alla famiglia Borri, un casato influente in Lombardia. Nel 1810 la proprietà passò alla famiglia Manzoli, che ne ha mantenuto intatto il valore storico, conservando il palazzo in condizioni eccellenti fino a oggi. La villa si estende per circa 4500 metri quadrati, disposti su tre livelli. Il piano terra ospita la parte monumentale, con decorazioni, affreschi e stucchi risalenti alla fine del Seicento, tuttora utilizzata come spazio per eventi. Al primo piano si trova l’area residenziale privata, con ambienti arredati nche con mobili d’epoca. Uno degli elementi distintivi è il vasto parco di tre ettari, un giardino in stile paesaggistico inglese caratterizzato da alberi secolari.

Stella sulla vendita della villa: "Opportunità straordinaria di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa dimora unica"

"La decisione di mettere in vendita Villa Borri Manzoli rappresenta un'opportunità straordinaria per un nuovo proprietario di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa dimora unica - spiega Fabrizio Stella, esperto immobiliare che gestisce l'operazione. - Con il suo ricco passato e l'eccezionale stato di conservazione, la villa promette di offrire una connessione diretta con le tradizioni nobiliari del territorio di Corbetta e una presenza scenografica che non teme confronti".

Villa Borri Manzoli nel contesto culturale e storico di Corbetta

In questo contesto culturale e storico, Villa Borri Manzoli rappresenta non solo una residenza di lusso, ma anche un investimento nel patrimonio culturale lombardo, ideale per chi desidera vivere o investire in un luogo dove storia e bellezza convivono in armonia. Corbetta, cittadina storica situata a circa 25 km da Milano, è conosciuta per la sua vivace vita culturale e per le numerose manifestazioni ed eventi tradizionali che si svolgono durante l’anno. Questo contesto culturale e storico, insieme al paesaggio agricolo tipico lombardo, rende il territorio un importante riferimento per la storia e le tradizioni locali.

