Incendia ristoranti e auto, piromane arrestato nel Milanese

Approfittando della chiusura di bar e locali dovuta al lockdown per il coronavirus un piromane ha dato fuoco a due locali e ristoranti di Sesto San Giovanni e danneggiato 12 auto; al terzo episodio consecutivo e' stato arrestato dalla polizia del commissariato. Si tratta di un nigeriano di 23 anni, in manette per incendio doloso aggravato. La convalida del fermo e' arrivata ieri, ma l'episodio decisivo per individuarlo risale al 19 aprile, quando gli agenti della Alfasesto sono arrivati in viale Casiraghi, chiamati ad intervenire nei pressi di una pizzeria, all'interno della quale era partito un incendio. L'uomo era ancora sul posto: non lontano aveva lasciato due bombole da gpl da 15 litri con cui avrebbe potuto far saltare in aria il locale; addosso poi aveva 4 accendini. Ma e' stato fermato in tempo. In base alle indagini, sempre lui il giorno prima aveva dato fuoco al dehor di un altro noto bar della cittadina. L'episodio piu' eclatante pero' ha riguardato il parcheggio del Carrefour di via Picardi, quando 12 auto parcheggiate e un camper furono danneggiati dalle fiamme. Il lavoro della squadra investigativa del commissariato di Sesto San Giovanni, coordinato dalla pm Stefania Di Tullio, ha portato ad attribuire al nigeriano tutti e tre gli episodi; l'arresto e' stato convalidato dal gip di Monza.