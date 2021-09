Incendio a Milano, i condomini rientrano per prendere i loro oggetti

Incendio del grattacielo di via Antonini a Milano: ieri gli inquilini dei primi piani sono potuti rientrare nei loro appartamenti. I terrazzi dei loro appartamenti sono invasi di detriti e lamiere accartocciate, resti del rivestimento di alucobond, riferisce Ansa. Hanno potuto recuperare solo ciò che resta degli oggetti essenziali per vivere e lavorare, in attesa di una sistemazione. Si è svolta una riunione condominiale straordinaria nella palestra del centro Asteria: le spese di chi alloggia in hotel sono coperte da un conto corrente condominiale. E' stato anche fatto il punto su come procedere e farsi rappresentare anche nell'ambito dell'inchiesta in corso. Per sostenere le prime spese, poi, è stata aperta la sottoscrizione 'Aiuto subito per Antonini 32/34'