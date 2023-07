Incendio in Rsa, il 95enne eroe: "Se avessi avuto un martello..."

Tra gli anziani rimasti feriti a seguito del rovinoso incendio divampato alla Rsa Casa dei Coniugi di Milano nella notte tra giovedì e venerdì, costato la vita a sei ospiti, anche un 95enne che è stato protagonista dei soccorsi. Lo ha raccontato ieri l'assessore lombardo Guido Bertolaso uscendo dal Policlinico dove ha fatto visita ai pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva: "C'era anche un signore di 95 anni, che non posso definire un vecchietto, perché è più arzillo e lucido del sottoscritto. Mi ha raccontato per filo e per segno tutto quello che è successo".

Bertolaso ha aggiunto: "Si chiama Tarcisio ed è di Firenze. E' stata un'esperienza dolorosissima, visto che ha perso delle persone che erano vicine a lui, nella camera vicino. Però si è mosso e ha cercato di soccorrere gli altri pur avendo problemi di deambulazione", mentre aspettava che arrivassero i soccorsi. "Mi ha detto: 'Se avessi avuto un martello avrei rotto i vetri e il fumo sarebbe uscito, ma siccome non sono riuscito a trovarlo ho preso un asciugamano bagnato e me lo sono messo intorno al volto per evitare di essere intossicato dal fumo. Se lo avessi trovato, però, magari avremmo avuto una tragedia meno grave di quella che è comunque stata'. Ecco, dopo questa battuta, io quest'uomo lo farei nuovo capo della Protezione civile", chiosa Bertolaso.

Casa dei Coniugi, il punto sui pazienti ricoverati di Bertolaso

L'assessore ha fatto il punto anche sui due pazienti in codice rosso ricoverati al Policlinico. "Ho potuto vederli personalmente - ha detto - In terapia intensiva c'è un paziente di 62 anni, che è quello al momento più grave e più a rischio. I medici stanno decidendo che tipo di terapia nuova inserire, perché ovviamente ha subito gravi danni dal monossido di carbonio e dall'intossicazione che ha subito" per via del fumo sprigionato dalle fiamme. Per lui, che si trovava nella Rsa per fare la riabilitazione dopo essere stato colpito da un ictus, i medici stanno valutando di mettere in atto la terapia iperbarica. "Poi c'è una donna anziana di 87 anni con Alzheimer - prosegue Bertolaso - che è ancora completamente disorientata e anche lei ha problemi di respirazione e intossicazione da monossido di carbonio. Questi sono i due casi più seri al momento".