Milano, incendio in una casa di riposo: 6 anziani perdono la vita

Sei persone hanno perso la vita nell'incendio divampato nella Casa per Coniugi, struttura residenziale per anziani in via dei Cinquecento, a Milano. Quattro le persone ricoverate in ospedale. In corso l'intervento dei vigili del fuoco.

Gravissimo bilancio: 81 feriti, di cui due gravi

Secondo quanto comunica Areu, è' 81 il numero di feriti, di cui due gravi. Due ospiti sono stati trasportati in codice rosso, altri 14 in codice giallo e 65 in codice verde nei vari ospedali cittadini.

(articolo in aggiornamento)