Milano, tragedia nella casa di riposo. I pompieri: "Non escludiamo nulla"

"In questo momento non stiamo escludendo nulla, non ci sono tracce evidenti di dolo. Questo ovviamente non esclude niente, però in questo momento non abbiamo trovato nessuno elemento che ci possa far pensare a questo". Così Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, uscendo dalla Rsa Casa per Coniugi in via dei Cinquecento a Milano, dove nella notte è divampato un incendio che ha causato sei morti.

"L'ipotesi dell'innesco dovuto a una sigaretta non è da escludere ovviamente"

L'ipotesi dell'innesco dovuto a una sigaretta "non è da escludere ovviamente. Bisogna verificare quali sono i tipi di materiali e vedere se una sigaretta sia in grado di provocare un incendio. Però - ha precisato - in questo momento siamo in fase di soccorso e non stiamo facendo questi accertamenti". Se l'allarme antincendio funzionava "è ancora da verificare, come altre cose che sono tema di indagine. È ancora tutto da verificare". Ma "le indagini sono di tipo scientifico e verranno fatte in modo accurato", ha concluso Cari.