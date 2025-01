Incendio all'ospedale di Brescia, una persona gravemente ustionata

Incendio all'ospedale di Brescia: le fiamme sono divampate nella notte di lunedì nel reparto di terza medicina degli Spedali civili. Come riferisce Ansa, una persona è rimasta gravemente ustionata e ora si trova in terapia intensiva, mentre altre 27 sono sotto osservazione. Chiuso il reparto. Ancora da capire le cause dell'incendio: non si esclude che le fiamme possano essere partite da un materasso che ha preso fuoco. La donna ferita sarebbe una paziente. I vigili del Fuoco riferiscono di essere intervenuti nel reparto di Medicina 3, al terzo piano, per spegnere le fiamme, effettuare l'evacuazione dei pazienti e mettere in sicurezza l'area. E' stato attivato il NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) dei Vigili del Fuoco della Lombardia che sta svolgendo le indagini. Il reparto di Medicina 3 e' stato interdetto e le attivita' sono temporaneamente sospese.

