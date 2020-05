Inchiesta Coronavirus, Fontana davanti ai pm di Bergamo

Oggi il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è atteso in procura a Bergamo per essere sentito come persona informata sui fatti nell'indagine sulla gestione dell'emergenza Coronavirus. Il governatore dovrebbe presentarsi alle 10 davanti al pool dei pm coordinato dal procuratore Maria Cristina Rota che indaga sulla riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano e sulla gestione dei pazienti nelle Rsa. Tema dell'audizione in particolare la mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro all'inizio dello scorso marzo. Ieri è stato il turno dell'assessore Giulio Gallera e del direttore generale della Sanità, Luigi Cajazzo.