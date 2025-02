Inchiesta Curve, Emis Killa e il diamante regalato a Lucci. Le incercettazioni con Fedez

Alcune intercettazioni emerse in queste ore delineano gli ambigui rapporti tra Luca Lucci, capo ultra del Milan arrestato per narcotraffico, ed i rapper Fedez ed Emis Killa. In una conversazione del 22 aprile scorso, racconta Repubblica, Lucci rassicura Federico Lucia dopo un episodio controverso: "Te fai il bravo che anche oggi ho dovuto sistemartela". Il riferimento sarebbe a Cristiano Iovino, personal trainer e figura chiave in un’aggressione alla quale Fedez avrebbe preso parte.

Lucci mette in guardia Fedez dal coinvolgere Fabrizio Corona: "Ok che Corona è dalla tua, ma non coinvolgerlo nelle robe. Non lo sai che non si tiene una pisciata? Vuole fare i suoi scoop, le sue robe". Poi tenta di chiudere la questione: "Se vogliamo vederci, ci stringiamo la mano e la chiudiamo qua. Te pensa a lavorare, stai sereno, fai il bravo, me la vedo io". Fedez risponde in tono conciliante: "Ti vengo a trovare in sti giorni e ti porto un regalo". A cui Lucci replica, lapidario: "Abbiamo solo obblighi morali io e te, e basta".

Il diamante regalato da Emis Killa a Luca Lucci

Mentre Fedez parla di regali, Emis Killa ne ha già fatto uno: "Tutto diamanti, d’oro bianco. Ne ha fatto fare uno per me e uno per lui, me l’ha regalato", racconta Lucci. Un legame che, secondo gli inquirenti, andrebbe ben oltre la semplice amicizia.

Sanremo 2025, la risposta di Carlo Conti su Fedez

Vicende che si intrecciano con Sanremo 2025. Emis Killa doveva partecipare al Festival ma ha rinunciato alla vigilia dopo aver appreso di essere indagato nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva. Mentre Fedez è presente a Sanremo pur essendo tra gli indagati per lo specifico episodio di una rissa con Iovine. Che però non ha presentato denuncia, circostanza che porterà all'archiviazione del caso. Incalzato in sala stampa da una giornalista, il conduttore Carlo Conti ha spiegato perchè il Festival non prenderà provvedimenti nei confronti del cantante anche alla luce di quanto raccontato da Repubblica: "Fedez e' indagato? Non puo' essere questa una discriminante per eliminare o no una persona visto che non e' colpevole, non e' stato condannato".

