Inchiesta curve, il pm Storari è sotto scorta

Due angenti armati e una macchina per il pm della Dda di Milano Paolo Storari. Che è da oggi ufficialmente sotto scorta per via della indagine da lui coordinata sulle curve Nord e Sud di San Siro che coinvolge anche la criminalità organizzata. La decisione è del procuratore Marcello Viola, che ha ritenuto necessarie le misure di sicurezza. L'altra titolare del fascicolo, Sara Ombra, anche lei della Dda, da tempo è sotto scorta per altre inchieste che riguardano le mafie.

