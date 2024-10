Inchiesta ultrà: le mani della criminalità sui parcheggi olimpici, emergono nuove intercettazioni: "Su Cortina non mollo, peggio di un pitbull!'

Le mani della criminalità sui parcheggi olimpici, emergono nuove intercettazioni: "Su Cortina non mollo, peggio di un pitbull!'

L'inchiesta della Procura di Milano sulle curve di Milan e Inter ha svelato un piano per estendere il controllo criminale sui parcheggi non solo attorno all'Olimpico e allo stadio di Torino, ma anche su quelli previsti per le Olimpiadi invernali del 2026. Dalle intercettazioni agli atti emerge il coinvolgimento dell'imprenditore Gherardo Zaccagni, ora agli arresti domiciliari, e del suo dipendente Giuseppe Caminiti, legato alla 'ndrangheta. I due discutono della gestione dei posteggi olimpici, con Caminiti che in un vocale dichiara: "Io non mollo, sono peggio di un pitbull!", segnalando la loro volontà di entrare in questo lucroso business.

Criminalità nelle curve: operazioni e contatti illeciti

Le indagini hanno già decapitato i vertici delle curve Nord e Sud di Inter e Milan, accusati di associazione a delinquere, estorsioni e legami con la mafia. Zaccagni, tramite Caminiti, avrebbe versato mensilmente migliaia di euro ai capi ultrà nerazzurri, Boiocchi e Beretta. Le intercettazioni svelano piani per coinvolgere anche figure politiche, come Claudio Lotito (che non risulta indagato), per ottenere maggiori benefici, in particolare con i grandi eventi come le Olimpiadi.

Carcere negli stadi e "bonifica culturale": la posizione di La Russa

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso una linea dura contro l'illegalità negli stadi, proponendo "tolleranza zero". Rispondendo all’idea di introdurre il carcere negli stadi, La Russa ha dichiarato: "Serve una bonifica culturale. Facciamo entrambi". Nel frattempo, si attende la decisione della Prefettura sulla protezione richiesta per il pm Paolo Storari, impegnato nell’indagine che ha smascherato i traffici illeciti legati agli ultrà e alla gestione dei parcheggi.