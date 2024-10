Inchiesta sugli ultras: il cognato di Maldini nel mirino per presunti atti di corruzione

Nella scia dell'inchiesta che coinvolge i capi ultras di Inter e Milan, emergono nomi noti, tra cui quelli dei fratelli Aldo e Mauro Russo. Mauro, cognato di Paolo Maldini, ex capitano del Milan, è finito nel mirino delle autorità dopo le perquisizioni effettuate durante il blitz contro i gruppi ultrà. Secondo le informazioni trapelate, Mauro è attualmente indagato per presunti atti di corruzione legati agli affari sui parcheggi nelle vicinanze dello stadio. Avrebbe cioè cercato di corrompere Manfredi Palmeri, un esponente di 'M.I Stadio srl' e attuale consigliere regionale della Lombardia, anch'esso ora sotto inchiesta. Il fratello Aldo, pur essendo coinvolto nella stessa cerchia, al momento non risulta sotto indagine.