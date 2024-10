Ultras, Ferdico intercettato su Zanetti: "Ci ha avvisato che la Polizia ci stava monitorando"



Ombre anche sulla bandiera dell'Inter Javier Zanetti dall'inchiesta sulle infiltrazioni criminali nelle curve dei nerazzurri e del Milan. In una telefonata del 26 maggio 2023 tra il capo ultrà interista Marco Ferdico e Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo "avrebbe saputo da Zanetti" ex capitano dell'Inter e vicepresidente - "che …'ci sono dei funzionari di Polizia che stanno monitorando la curva anche per l'accaduto...al povero Vittorio". Il riferimento è all'omicidio dello storico leader ultrà interista Vittorio Boiocchi, ucciso nell'autunno 2022. Lo si legge negli atti dell'inchiesta di Milano. La circostanza, si legge ancora negli atti della Procura e del gip, sarà "certamente approfondita quando l'indagine potrà essere disvelata".

Marotta: "Siamo tranquilli? Sicuramente sì"

Ma il presidente del club, Giuseppe Marotta, oggi interpellato dai cronisti manifesta serenità: "Se siamo tranquilli? Sicuramente sì”. Poco prima dell’arrivo di Marotta, riferisce Ansa, era arrivato anche il vicepresidente Javier Zanetti senza rilasciare dichiarazioni.

Come emerso già ieri, se nei prossimi mesi non aumenteranno i controlli organizzativi rispetto alle pretese delle curve ultrà, le società rischiano di essere "commissariate".