Calcio, terremoto giudiziario a Milano, ecco che cosa rischiano Inter e Milan

Calcio, terremoto giudiziario a Milano

Che cosa rischiano Inter e Milan dopo il terremoto giudiziario che ha decapitato i vertici delle rispettive curve? A livello penale si rischia il "commissariamento". Ovvero se nei prossimi mesi non aumenteranno i controlli organizzativi rispetto alle pretese delle curve ultrà, le società rischiano di essere "commissariate".

Come spiega il Corriere della Sera, la finalità di questo istituto giuridico non è repressiva, ma preventiva, quasi "terapeutica", cioè non è finalizzata (come invece può avvenire nel campo penale) a punire l’imprenditore estraneo a un’associazione criminale, ma a contrastare la contaminazione antigiuridica di un’impresa sana, sottoponendola a un parziale controllo giudiziario proprio per sottrarla il più rapidamente possibile all’infiltrazione criminale, depurarla di quegli elementi inquinanti o rafforzarne i presìdi interni e così restituirla "bonificata" al libero mercato.

Nel caso di Inter e Milan non si è ancora arrivati a questo strumento, ma l’obiettivo risanatorio è lo stesso e con l’avvio di un procedimento di prevenzione appare perseguito dai magistrati "spingendo" i club ad auto-curarsi prima che sia necessario un diretto controllo giudiziario.

Intanto si è già attivata anche la giustizia sportiva per l'inchiesta giudiziaria di Milano. Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, sta infatti chiedendo in queste ore - apprende l'Ansa - ai pm della Procura della Repubblica di Milano l'ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto.

L'intento é verificare eventuali condotte "rilevanti" per l'ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati.