Inchiesta sul Leonardo La Russa: entra anche il figlio di Simone Inzaghi

Leonardo Apache La Russa potrebbe aver parlato del presunto stupro con quindici persone. E tra queste, come risulta dall'analisi delle chat della Procura, riportate oggi dal quotidiano La Verità, ci sarebbe anche Tommaso Inzaghi, ventiduenne figlio della conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi e dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, squadra di riferimento della famiglia La Russa.

Nella lista della polizia anche gli altri due dj della serata trascorsa alla discoteca Apophis di Milano, Luca Valenti e Andrea Picerno

Il giovanotto - si legge sul giornale di Belpietro - che non è ancora stato sentito dagli investigatori, risulta molto legato a Leonardo Apache: forse anche per i comuni studi a Londra, dove Inzaghi jr si è laureato in Media business. Nella lista della polizia anche gli altri due dj della serata trascorsa alla discoteca Apophis di Milano, Luca Valenti e Andrea Picerno, già sentiti dagli inquirenti come testimoni.

La ricerca mirata attraverso le parole chiave

Per individuare i file giusti all’interno della copia forense dei cellulari è stata avviata una ricerca mirata utilizzando parole chiave o parti di esse come stupr, "violenz", "drogat", "denunc", "coca", "roba", "bamb" (bamba è la cocaina, ndr), ma anche i nomi dei ragazzi presenti in casa La Russa la mattina del presunto reato, "Sina" e "Tomm".