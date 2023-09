La Russa jr, chat di famiglia escluse dalle indagini. Nel gruppo c'è il padre

La Russa jr, indagini a rilento. Le difficoltà legate all'immunità parlamentare del capo del Senato. Ecco cosa sta succedendo

L'inchiesta sul presunto stupro che coinvolge il figlio del presidente del Senato La Russa continua ma per i pm è una corsa ad ostacoli, perché tutto quello che riguarda il padre di Leonardo Ignazio è coperto dall'immunità parlamentare. Di conseguenza - si legge sul Corriere della Sera - sui due telefoni del 21enne Leonardo Apache La Russa non viene fatto alcun esame giudiziario della chat di famiglia, appunto perché tra i membri della chat condivisa figura anche il papà-parlamentare presidente del Senato, Ignazio La Russa; e invece nessun limite è posto all’acquisizione degli altri messaggi (diversi da quelli nella chat condivisa da La Russa senior) tra Leonardo e suoi congiunti, come i fratelli o la mamma o altri parenti, perché ciò che conta (alla luce dei dettami di Corte Costituzionale e Cassazione) è "il focus investigativo", che in questo caso non ha alcun nesso con attività parlamentari.