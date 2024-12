Inchieste urbanistica e "Salva Milano", il capo di gabinetto di Sala a colloquio con i pm

Il capo di gabinetto del sindaco di Milano, Filippo Barberis, ha incontrato nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre il Procuratore Marcello Viola e l'aggiunto Tiziana Siciliano. Un colloquio relativo ai circa 20 fascicoli d'indagine aperti per abusi edilizi sui cantieri della città e le regole urbanistiche. Barberis, ex capogruppo del Partito democratico a Palazzo Marino, è stato accompagnato dall'ex comandante della Polizia locale, Marco Ciacci, che guida la nuova 'Direzione Legalità' del Comune inaugurata l'1 ottobre e dal capo dell'avvocatura comunale, Antonello Mandarano, che proprio la settimana scorsa ha rappresentato l'ente nel corso dell'udienza preliminare del procedimento penale per le torri Bluestone a Crescenzago, dove Palazzo Marino è ritenuto parte offesa ma ha deciso di non costituirsi come parte civile nell'eventuale processo a carico di costruttori, architetti e funzionari dello Sportello unico edilizia. Un incontro informale, riferisce Ansa, in vista dell'approvazione della cosiddetta legge 'Salva Milano' che punta a salvare torri, palazzi e cantieri finiti sotto inchiesta.

