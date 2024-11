Incidenti sul lavoro: precipita dal tetto di un capannone, morto un operaio nel Milanese

Un altro tragico incidente sul lavoro ha scosso il milanese: un operaio è morto mentre stava svolgendo lavori di ristrutturazione su un capannone. L'uomo, dipendente di una ditta esterna, è caduto dal tetto mentre era impegnato in un intervento di manutenzione. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, e gli ispettori dell'Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) sono già al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto, cercando di chiarire se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste.

