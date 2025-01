Iniettò eroina a una giovane poi morta di overdose: assolto

Nel 2021 iniettò una dose di eroina a una giovane che poi morì di overdose. Oggi Michael Paloschi, 36 anni, è stato assolto nel processo d'appello bis. Era accusato di omicidio preterintenzionale per la morte, nell'estate del 2021,di Francesca Manfredi, ragazza bresciana di 24 anni bresciana. La sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" è stata pronunciata oggi dai giudici della Corte di Assise di Appello di Milano che come riferisce Ansa hanno confermato il verdetto di primo grado dopo l'annullamento con rinvio della condanna, oggi quindi azzerata, a 7 anni e 4 mesi che era stata inflitta all'uomo in secondo grado.

