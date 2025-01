Iniziativa filo-russa al Centro Brera, i consiglieri Ferlini e Scalpelli si dimettono

I consiglieri Massimo Ferlini e Sergio Scalpelli hanno rassegnato oggi le proprie dimissioni dal Consiglio Direttivo del Centro Internazionale di Brera (CIB), storico polo culturale attivo a Milano da cinquant'anni, fondato da Bettino Craxi. La decisione, si legge in una nota, "arriva a seguito della mancata presa di posizione da parte del CIB in merito all'evento del 13 dicembre 2024, in cui il Presidente Stefano Carluccio ha co-promosso un'iniziativa con il consolato russo senza previa comunicazione al Consiglio. Tale azione e' stata considerata inaccettabile dai consiglieri dimissionari, data la posizione della Russia come nazione ostile all'Italia e sottoposta a sanzioni internazionali a cui l'Italia aderisce, oltre che in contrasto con la tradizione del Centro Internazionale di Brera che sin dalla fondazione ha fatto del sostegno e della solidarieta' militante al dissenso democratico e anti-totalitario contro le dittature dei paesi della cortina di ferro, la propria cifra identitaria".

Ferlini e Scalpelli: "Mancano le condizioni minime di stima e fiducia"

I consiglieri Ferlini e Scalpelli ritengono che l'unica azione possibile per ripristinare la reputazione del Centro sarebbe stata l'azzeramento del Consiglio Direttivo e le dimissioni del Presidente Carluccio. Tuttavia, la maggioranza dei soci non ha preso in considerazione tale ipotesi e anzi sono stati integrati tre nuovi membri nel consiglio su proposta del Presidente stesso."Non ci sono le condizioni minime di stima e fiducia per continuare a collaborare", affermano i consiglieri dimissionari Ferlini e Scalpelli, auspicando che l'amministrazione comunale vigilera' sul rispetto dei contenuti della convenzione che regola i rapporti col CIB". Il centro, si legge infine, "ha sempre rappresentato una voce della sinistra democratica e antitotalitaria, ma gli eventi recenti compromettono tale tradizione e reputazione, andando contro i principi fondativi".

