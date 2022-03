Inter e Milan, stadio a Sesto San Giovanni? Di Stefano: "Lo spazio c'è"

Stadio a Sesto, il sindaco Di Stefano: "La scelta spetta ai Club"

"Lo spazio per il nuovo stadio a Sesto San Giovanni c’è - dichiara il sindaco Roberto Di Stefano - ed è disponibile, ma per poter prendere una decisione di questa natura bisogna essere d’accordo in tre: il Comune, la proprietà e le società calcistiche. Il Comune di Sesto San Giovanni da sempre si è reso disponibile ad ospitare lo stadio, come volano per tutto il territorio valorizzando le aree dismesse più grandi d’Europa ora in fase di riqualificazione. Restano le due società: la scelta è solo in capo a loro. Devono convincersi a superare il confine milanese in una logica internazionale di Città Metropolitana. Milano non finisce al confine del Comune ma compre tutto l'hinterland."

Stadio, Di Stefano: "Sesto scelta strategica"

"La scelta di Sesto San Giovanni, inoltre, accelererebbe (e non di poco) i tempi per la realizzazione del nuovo stadio: il milione e 250mila metri quadri delle aree dismesse ex Falck è già in buona parte bonificato. Se Milano ragionasse con una logica più internazionale per lo stadio, la soluzione sarebbe già pronta. In 13 minuti esatti da Sesto Rondò si arriva in Duomo con la Metropolitana, mentre in 15 minuti si arriva a Linate", conclude Di Stefano.

Stadio, Sardone (Lega): "Sala, arroganza fuori controllo"

“Ormai in un delirio di arroganza il sindaco Sala continua ad utilizzare un atteggiamento poco costruttivo nei confronti di Inter e Milan. In questo momento sarebbe auspicabile il dialogo come è nella tradizione passata dei sindaci milanesi. Sala invece pubblica corrispondenze, arriva alle carte bollate, attacca i dirigenti delle due gloriose squadre di Milano e continua a non avere soluzioni da offrire. Ormai sono passati quasi 1000 giorni dalla prima presentazione del progetto e da quel momento il Sindaco e la sua maggioranza hanno rallentato in maniera indecente l’iter. E’ del tutto normale che chi investe e rappresenta società che per competere a livello internazionale hanno bisogno di stadi moderni, non possa aspettare i mal di pancia di Sindaco, ambientalisti e dei “no a tutto” che abbiamo in città. E’ incredibile il dilettantismo offerto da Palazzo Marino in questa vicenda. Non c’è mai stato entusiasmo ma solo spocchia da parte di Sala: comprendo benissimo le società che guardano altrove per non perdere altri anni”. Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega a Milano, nonchè moglie del sindaco di Sesto Roberto Di Stefano.

