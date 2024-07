Intitolazione di Malpensa a Berlusconi: il presidio sotto la sede di Regione

Parte dai Giovani Democratici della Lombardia l'iniziativa prevista per oggi sotto il Palazzo della Regione per protestare contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Al presidio ha aderito anche il Movimento Cinque Stelle. Presenti anche il Pd regionale, AVS, Unione Giovani di Sinistra Lombardia e Giovani Europeisti Verdi, i giovani dei Cinque Stelle. Ma anche Sentinelli e Cgil. L'appuntamento è alle 18.

Aeroporto Berlusconi, il possibile ricorso contro l'intitolazione

Nel frattempo, oltre alle petizioni su Change.org, la protesta potrebbe concretizzarsi in un ricorso al quale potrebbero aderire il sindaco di Milano Beppe Sala ed altri rappresentanti di Comuni lombardi. Come riferisce il Fatto quotidiano il presidente dell'Enac che ha proceduto a tempi record con l'intitolazione, Pierluigi Di Palma, non sembra preoccupato: “Nella nostra delibera c’è scritto che chiunque può fare ricorso, lo facciano pure”

