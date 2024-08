Investito da auto pirata nel Milanese, morto in ospedale

E' morto ieri sera Alexander Reyes, il ventisettenne che era stato investito da un'auto pirata in via Cilea a Pioltello nella notte fra sabato e domenica. Era stato ricoverato all'ospedale Niguarda in condizioni gravissime. Sul caso indagano i carabinieri di Pioltello che hanno a disposizione anche video fatti da residenti in cui si vede una macchina bianca che si allontana.