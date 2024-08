Investito e morto nel milanese, ritrovata e sequestrata l'auto

I carabinieri della compagnia di Pioltello (Milano) hanno rintracciato e sequestrato la Peugeot bianca con la quale sarebbe stato investito in via Cilea nella notte del 19 agosto Alexander Reyes, il 27enne peruviano morto 48 ore dopo in ospedale. L'auto, ripresa da un video amatoriale realizzato da un testimone, era parcheggiata in strada a Pioltello. Da una prima ispezione la carrozzeria presenta alcuni segni compatibili con un possibile investimento. Il mezzo sara' analizzato alla ricerca di altre tracce. Le indagini, coordinate dalla pm Barbara Benzi, puntano a chiarire chi fosse alla guida quella notte e se ci fossero altri eventuali passeggeri a bordo. Nei prossimi giorni sara' svolta l'autopsia per chiarire la causa del decesso del 27enne.