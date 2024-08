Investito e ucciso da auto nel Milanese: un indagato

E' stato indagato il conducente della Peugeot bianca con la quale sarebbe stato investito in via Cilea a Pioltello, nella notte del 19 agosto, Alexander Reyes, il 27enne peruviano morto 48 ore dopo in ospedale. Il giovane, un 23enne originario della Costa d'Avorio, si e' presentato dai carabinieri di Pioltello dopo che gli era stata sequestrata l'auto a noleggio a lui intestata. Il ragazzo avrebbe detto di non conoscere Reyes e che sarebbe stato il 27enne, in evidente stato d'ubriachezza, a iniziare in strada una discussione. Il 23enne avrebbe provato ad andarsene in macchina e in qualche frangente Reyes si sarebbe lanciato sull'auto per poi essere investito. La versione del 23enne risulta compatibile con i primi accertamenti degli investigatori. Si attende l'esito dell'autopsia, in programma giovedi', per chiarire le cause del decesso e valutare se le lesioni riportate da Reyes non aprano ad altri scenari.