Ipotesi Moratti per Letta. Rumors: pronta a correre. La smentita: non è vero

Secondo quanto riporta Dagospia, Letizia Moratti sarebbe furibonda dopo essere stata allontanata da Salvini e Berlusconi per la sua auto-candidatura alla Regione Lombardia.

Il portale riporta che l’attuale vicepresidente avrebbe “confidato di non voler assolutamente ritirare la propria “disponibilità” a scendere in campo alla Regione: “Piuttosto mi presento con una lista centrista”, avrebbe detto.

Interessamento di Enrico Letta per una candidatura di Moratti con il PD

Dagospia parla anche di un interessamento di Enrico Letta per Moratti: “Saputo – si legge - della pervicace volontà di Letizia Moratti di correre in solitaria, ha accarezzato l’idea di appoggiare la candidatura con tutto il Pd. Per il Nazareno sarebbe la mossa del cavallo per togliere alla Lega il “tesoro” della Lombardia, la regione più ricca d’Italia”.

Di certo sono sono rumors che non aiutano la candidatura di Letizia che adesso dovrà difendere le proprie deleghe. Alla luce di queste indiscrezioni, la poltrona di Moratti in giunta potrebbe sempre più traballare.

L'entourage di Letizia Moratti smentisce categoricamente le ipotesi formulate da Dagospia. Confermata la leale appartenenza alla coalizione di centrodestra dalla quale si attende la decisione sulla candidatura alla presidenza di Regione Lombardia.