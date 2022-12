Ipotesi Pregliasco capolista Pd: al posto di Pizzul ecco Cova. Rumors

Per adesso è solo un'idea, non confermata ufficialmente. Ma più di una fonte di Affaritaliani.it Milano conferma che il lavoro ferve per cercare un capolista per il Pd che sia aria nuova per il partito. E pare che uno dei nomi che la segreteria starebbe sondando è quello di Fabrizio Pregliasco, virologo stimatissimo per la sua pacatezza durante la pandemia e nell'infodemia che ne è derivata. Invece dei toni respingenti di Massimo Galli, oggi alle prese con un avviso di garanzia, le parole di Pregliasco erano sempre improntate al buon senso e alla moderazione. Ora i Dem lo vorrebbero a guidare la lista del Pd alle prossime regionali. Le illazioni, del resto, riguardavano la sua disponibilità a candidarsi, con dichiarazioni pubbliche che non chiarivano però con chi. Ora pare che il Pd lo abbia avvicinato. Insieme a Pregliasco correranno tutti gli uscenti tranne Fabio Pizzul, che verrà sostituito per il mondo cattolico da Paolo Cova.

fabio.massa@affaritaliani.it