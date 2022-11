Lombardia: ipotesi Pregliasco candidato con M5S. VIDEO

Lombardia: ipotesi Pregliasco candidato con M5S

Il virologo Fabrizio Pregliasco candidato alle Regionali in Lombardia con il Movimento Cinque Stelle? Mentre proprio in queste ore il leader pentastellato Giuseppe Conte apre al Pd, il medico sembra lasciare intendere la possibilità di una sua discesa in campo in politica: "C’è la mia disponibilità a dare il mio contributo. Fare il volontario significa fare politica nel senso più alto del termine”.

Ha quindi aggiunto: "Non ne ho idea non ho avuto nessun contatto, ma c’è bisogno di persone che si occupano di terzo settore nella vita politica del paese”

Lombardia, Pregliasco: "E' importante che ci siano ruoli per chi si occupa del terzo settore"

"Nessuna candidatura", ha tuttavia spiegato Pregliasco interpellato dalla 'Dire' in merito ad una sua eventuale candidatura alle prossime elezioni regionali in Lombardia. "Questa cosa- ha proseguito il virologo- è emersa perché durante il discorso alla fine del mio mandato di presidente nazionale dell'Anpas ho ribadito che è importante, che sia io oppure che siano altri, che in queste prossime elezioni ci sia un riconoscimento e la presenza di persone che vengono da questa esperienza, proprio per la sensibilità che ci deve essere in un ambito di Terzo Settore. Poi non è importante che sia io o altri, ripeto, ma solo questa evidenza".

Pregliasco: "Convinto di poter dare il mio contributo"

Pregliasco aveva detto: "È giunto il momento di un'assunzione di responsabilità globale, amministrativa e politica. È giunto il momento di far arrivare più forte la nostra voce nelle aule parlamentari, nei consigli regionali, nei comuni, nelle strade, tra la gente. Non è importante cosa farò io o cosa faranno alcuni di noi nel prossimo futuro". Aveva quindi dediato parole in particolare alla Lombardia "che presto sarà chiamata a una scelta fondamentale per il proprio futuro, la guida del governo regionale", Pregliasco aveva concluso accettando invece di guidare le pubbliche assistenze della sua regione: "Convinto di poter dare il mio contributo per affrontare queste sfide, sciolgo ufficialmente la riserva e sono onorato di accettare l'incarico di presidente di ANPAS Lombardia e di mettermi completamente a disposizione per il futuro della mia Regione"