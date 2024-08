Italia Migliore si rilancia: l'assemblea che traccia la rotta per il post-Moratti

L'esperienza politica di Italia Migliore non si esaurisce con la fuoriuscita di Letizia Moratti, che ha fatto ritorno come noto a Forza Italia. Il progetto non cambia ed anzi punta a rafforzarsi, mirando alla costruzione di un soggetto ispirato alla cultura moderata e riformista e rivolto alla parte civica della politica. Nella mattinata di mercoledì 7 agosto si svolgerà l'assemblea del movimento che porterà all'elezione come responsabile nazionale di Nicola Spadafora. Sua vice designata è Marina Paralupoi, già responsabile di Brescia e provincia. Invariate le altre cariche, con Ivan Rota segretario generale e Riccardo Zani tesoriere. Tiziano Mariani confermato coordinatore regionale lombardo.

Chi è Nicola Spadafora

Avvocato specializzato in materia internazionale, commerciale e societaria, Nicola Spadafora è presidente nazionale di Ancod e presidente di Confapi Milano. Già nel febbraio del 2023 era stato tra i candidati di Lombardia Migliore nella corsa alle Regionali di Letizia Moratti.