Itineris Casa d’Aste, il 28 luglio asta milanese di reperti archeologici

Il prossimo 28 luglio Itineris Casa d’Aste proporrà la sua quinta asta milanese di reperti archeologici, spostata a luglio invece che a giugno come di solito per via della pandemia, con un catalogo dedicato che comprende ben 380 lotti. Visto il notevole successo delle precedenti aste Itineris ha deciso di allargare il suo pubblico anche alla fascia dei giovani collezionisti che si sono sempre dimostrati attenti ed incuriositi dall’archeologia ma spesso non potevano acquistarla per i costi: sono stati per questo inseriti all’interno del catalogo diversi lotti pensati apposta per il pubblico più giovane, senza rinunciare né alla qualità né alla provenienza certificata dell’oggetto; sono così presenti reperti da costi accessibili che partono da 50 euro per arrivare fino ad un massimo di 4/500 euro

La vendita comprenderà oggetti provenienti da diversi orizzonti culturali, partendo dalla cultura neolitica rappresentata da una notevole serie di dee madri databili fra il V ed il III millennio avanti Cristo, per arrivare ai reperti della Valle dell'Indo della metà del III millennio avanti Cristo.

L'Egitto, sempre apprezzato dai collezionisti sarà rappresentato da numerosi ushabti, le statuette funerarie che accompagnavano il defunto nell'aldilà e da una notevole serie di amuleti ed un raro modello da scultore di gamba maschile, lotto 116

La cultura etrusca sarà invece rappresentata da un bel nucleo di ceramiche villanoviane fra le quali spicca un interessante kernos della fine dell'VIII sec. a. C. al lotto 145 e numerosi vasi in bucchero di bella qualità.

Sarà inoltre presente un nutrito gruppo di ceramiche apule a figure rosse fra le quali si segnalano una grande oinochoe del Pittore di Baltimora, integra, lotto 116 e ad un'importante pelike attribuita al pittore di Dario al lotto 121, un bellissimo cratere a campana lucano dipinto probabilmente da un pittore attico, lotto 122

Da notare anche una forma rara, una loutrophoros del pittore della Patera con permesso di libera circolazione che quindi può anche uscire dall'Italia, lotto 123

http://www.itinerisaste.com/it/auctions/lot-details/110-123/

Infine per questo gruppo anche un'anfora cosiddetta calcidese in ottimo stato di conservazione nonostante sia del VI sec. a.C., lotto 120

http://www.itinerisaste.com/it/auctions/lot-details/110-120/

Le signore potranno ammirare nei gioielli una notevole collana romana di I sec. d. C. a maglia tubolare in oro a 24 ct., lotto 135, con cinque eleganti castoni nella parte anteriore che spicca per la sua assoluta modernità

La scultura di epoca epoca romana è assai ben rappresentata, da una bella testa di Venere, lotto 172 e da una grande lastra con un ritratto di famiglia, lotto 211

Infine da una importante collezione veneziana arrivano in vendita numerosi lotti di provenienza vicino e mediorientale fra cui una spicca per la sua eleganza e stilizzazione una statuetta di dea madre della cultura Amlash, risalente al primo millennio avanti Cristo, lotto 214, che sembra aver ispirato la scultura contemporanea.

Infine, sempre dalla stessa collezione sono presenti in asta di impressionanti sculture di sacerdoti in terracotta, di cultura precolombiana, rarissimi da trovare sul mercato italiano, lotti 262 e 263,

Itineris Casa d’Aste

Via Vivaio 24

20122 Miano

www.itinerisaste.com

Asta 28 luglio 2020 ore 15,00

Esposizione da giovedi 23 luglio a lunedi 27 luglio 2020

orario 10/18