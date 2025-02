Karine Cogliati trovata morta e con mani e piedi legati: denunciato un uomo

Era raccolta in posizione fetale, legata con una felpa che passava sotto le gambe, stringeva le caviglie e poi le avvolgeva la testa, come un sacco utilizzato per trasportarla. Così è stato rinvenuto il corpo senza vita di Karine Cogliati, 26enne italo-brasiliana senza fissa dimora, scoperta domenica pomeriggio da un passante lungo un sentiero impervio nella zona delle grotte di Realdino, a Carate Brianza.

Karine Cogliati, madre di due figlie nota ai servizi sociali per le sue dipendenze

Nata in Brianza da madre brasiliana, Cogliati era nota ai servizi per le dipendenze ed aveva accumulato nel tempo alcune denunce per reati minori. Madre di due figlie, sul suo corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. Tuttavia, le circostanze del ritrovamento e il mistero sulle cause della morte hanno portato la Procura di Monza, guidata da Claudio Gittardi, ad approfondire le indagini.

Il sostituto procuratore Flaminio Forieri ha disposto l'autopsia, prevista per oggi, per chiarire le cause del decesso. Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Seregno stanno ascoltando le persone che la giovane frequentava, tra piazza Cambiaghi, nel centro di Monza, dove trovava rifugio tra i senzatetto, e alcuni conoscenti a Carate Brianza, dove risiedeva in passato e dove è stata trovata.

L'ipotesi dell'overdose e l'occultamento del cadavere

L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la 26enne possa aver avuto un malore, forse un’overdose, mentre era in compagnia di altre persone. Chi era con lei, temendo conseguenze, potrebbe aver deciso di disfarsi del corpo, trasportandolo fino al sentiero isolato per poi abbandonarlo. Repubblica riferisce che un uomo è stato rintracciato e denunciato: avrebbe occultato il cadavere della giovane dopo averlo trasportato nel luogo in cui è stato ritrovato.

