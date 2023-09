L'agente immobiliare dei vip: la gente compra (caro), lui guadagna (tanto)

Agente immobiliare dei vip: la gente compra (caro), lui guadagna (tanto)

Si era vantato sul Corriere della Sera, Fabrizio Zampetti: "In due settimane ho già ricevuto 18 chiamate per un bilocale a 1,6 milioni". E' stato definito (e gli fa piacere, pare) come l'agente immobiliare dei vip. I tram di Milano ospitano la sua pubblicità, e così molti quotidiani. "Fabrizio Zampetti è un vincente perché è un sognatore: sogna in grande e non pone limiti a quanto lontano si possa arrivare. Fa una cosa ogni giorno che lo avvicinerà al raggiungimento dei suoi obiettivi. Tuttavia, sogna con un piano perché, senza un piano, un sogno è solo un desiderio", così scrive il sito di Fabrizio Zampetti su Zampetti. Insomma, non si può dire che non enunci i suoi obiettivi. Fin qui, tante parole. Bottom line, contano i numeri. E i numeri - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, gli danno ragione. Se poi questo farà piacere a chi denuncia da anni l'insostenibilità di una città che fa pagare monolocali un milione e mezzo di euro, questo è altra riflessione.

Agente immobiliare dei vip, chiuso un 2022 da record

I numeri, dunque. La Zampetti Immobili di pregio Srl ha sede in via Giacomo Leopardi. Centomila euro di capitale sociale interamente versato, ha chiuso un 2022 da record. Nel 2021 aveva chiuso con 3 milioni e 200mila euro di ricavi dalle vendite. Nel 2022 ha sfiorato di poco i 5 milioni. Ha speso anche molto di più, nella misura di un milione rispetto ai 1300 mila euro del 2021. Ma l'utile è incredibile: un milione 700mila euro rispetto al milione 300mila euro del 2021. Tutti soldi che finiscono nelle tasche di Zampetti, che è amministratore unico e socio unico tramite la ZF SAS. I dipendenti della società sono 7, e gli amministratori (ovvero Zampetti) si sono staccati 250mila euro di compensi (foto tratta dal sito zampetticlass.com).



