L'insospettabile duo artistico: Adriano Celentano e Spike Lee abbracciati a Milano

L'inaspettato incontro tra i due artisti, immortalati in uno scatto che li ritraei abbracciati, ha subito suscitato la curiosità di molti. Come notificato anche dall'Adnkronos il mondo dello spettacolo sta cercando di capire il motivo di questo sorprendente rendez-vous. Al momento però nessuna conferma o dettaglio sull'appuntamento.

Celentano, noto per il suo stile di vita piuttosto riservato, avrebbe lasciato la sua Galbiate per incontrare il regista a Milano, il che suggerirebbe l'importanza dell'incontro - considerato appunto che il cantante si sta tenendo sempre più lontano dai riflettori.

Atteso in primavera il nuovo film "Highest 2 Lowest"

Il regista, 67 anni, attualmente è al centro dell'interesse per Highest 2 Lowest, il suo nuovo film in uscita in primavera e selezionato per Cannes. Si tratta di un thriller poliziesco liberamente ispirato al High and Low di Akira Kurosawa. Protagonista il Premio Oscar Denzel Washington, abitué delle pellicole del regista. In questo contesto è ancora sconosciuto il compito di Celentano. Si occuperà forse dela colonna sonora? O comparirà in un cameo?

Non solo cinema: Lee a San Siro per l'Inter

Lee si direbbe anche grande tifoso dei nerazzuri: "L’Inter per me è una passione. Ho imparato tanto da questo club, sia nel calcio che nello stile di vita". Ha assistito infatti alla partita di Champions tra Inter e Feyenoord. Rimane da capire se la sua visita sia stata esclusivamente legata alla partita o all'incontro con il cantante.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO