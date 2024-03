La mamma di Giulia Tramontano: "Lamentava dolori. Ora so perchè"

"Non voglio piu' vedere quella macchina in giro, ho dato mandato ai miei legali in merito, voglio rottamarla. Non accetto che sia stata acquistata dalla compagna del fratello dell'imputato". Così la madre di Giulia Tramontano, la ragazza uccisa il 27 maggio scorso a coltellate da Alessandro Impagnatiello, suo compagno e reo confesso dell'omicidio, durante l'udienza del processo a carico del killer a Milano.

"Giulia si lamentava di bruciori di stomaco. Ora so perchè"

''Si lamentava del bruciore di stomaco, del mal di testa continuo, della spossatezza ma anch'io ne ho sofferto nelle mie tre gravidanze. Non abbiamo mai pensato altro, ora lo attribuisco ad altro'', ha aggiunto Loredana Femiano, la mamma di Giulia.

La mamma di Giulia: "Io non esisto più"

La donna ha proseguito così il suo drammatico racconto: "Noi un nipote lo desideravamo tantissimo e Giulia amava al vita". "Con l'inizio del processo le cose sono anche peggiorate, mi sembra di violare la sua vita ogni volta che si parla di lei. Ora io e mio marito abbiamo mille difficoltà, non dormiamo, non usciamo più. Io ho perso una figlia e un nipote, ma i miei figli hanno perso la mamma perché io non lo sono più" conclude.