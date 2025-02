La "mantide di Parabiago" indagata anche per la morte del marito nel 2011

E' già stata ribattezzata la "mantide di Parabiago" Adilma Pereira Carneiro, 49enne cittadina brasiliana residente nel comune del Milanese imputata per l'omicidio del compagno un anno fa ed ora nuovamente indagata e sospettata di aver ucciso anche il marito nel 2011. Oggi è stato sottoposto a fermo dalla procura di Busto Arsizio Maurizio Massè, 59 anni, accusato di concorso nel presunto omicidio di 14 anni fa. Massè, all'epoca marito della sorella della vittima, avrebbe avuto una relazione clandestina proprio con Adilma Pereira Carneiro.

La svolta nel cold case del 2011: Della Malva costretto a ingerire un sacchetto di cocaina

Sino ad oggi si pensava che il marito Michele Della Malva fosse morto per un problema cardiaco. Potrebbe invece essere stato costretto ad ingerire un sacchetto di cocaina. Non un incidente, dunque, ma un assassinio progettato anche con l'intenzione di impossessarsi del denaro di Della Malva. Come ricostruisce il quotidiano Il Giorno, l'uomo era in permesso mentre stava scontando una pena a oltre 29 anni di reclusione per omicidio volontario, rapina, ricettazione e sequestro di persona. Adilma l'aveva conosciuta proprio nel periodo di detenzione: nel 2004 era infatti stata condannata a 4 anni per traffico internazionale di stupefacenti. Galeotto fu un un progetto di reinserimento di detenuti.

L'investimento "accidentale" di Fabio Rovasio a Parabiago

Quattordici anni dopo, il 9 agosto 2024, a perder la vita a Parabiago fu Fabio Rovasio. Nuovo compagno di Adilma Pereira Carneiro, investito in bicicletta da un pirata della strada in quello che era parso un tragico incidente. Ed invece, la donna risulta imputata. E si sospetta che l'amante di allora, Maurizio Massè, potrebbe avere avuto un ruolo anche questa volta.

Una vicenda resa ancora più incredibile dal fatto che nel 2001 morì anche quello che era stato il primo marito di Adilma Pereira Carneiro, raggiunto da colpi di pistola nel 2001 in Brasile.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO