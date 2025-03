I legali della presunta vittima di La Russa jr chiedono l'accesso all'autopsia di Carmine Gallo

La difesa della ragazza che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, ha presentato un’istanza alla Procura di Milano per accedere al referto autoptico e a tutta la documentazione relativa all’autopsia di Carmine Gallo, ex poliziotto morto d’infarto domenica scorsa all’età di 66 anni, mentre si trovava ai domiciliari.

L’istanza, depositata dall’avvocato Stefano Benvenuto giovedì sera, è indirizzata ai pm Francesco De Tommasi (che coordina l’inchiesta sui dossieraggi di Equalize) e Giancarla Serafini, che ha disposto l’esame autoptico eseguito mercoledì all’Istituto di Medicina Legale di Milano. I risultati definitivi dell’autopsia sono attesi entro due mesi.

Il legame con il caso Equalize e le presunte verifiche sulla famiglia La Russa

Carmine Gallo era stato arrestato il 25 ottobre scorso per associazione a delinquere e accesso abusivo a sistemi informatici nell’ambito dell’inchiesta su Equalize. Il suo nome è emerso anche in relazione al caso che coinvolge Leonardo La Russa.

La richiesta della difesa della giovane si basa sulle dichiarazioni di Samuele Calamucci, ex collaboratore di Gallo, che avrebbe riferito ai magistrati di una telefonata ricevuta da Equalize da parte di un certo "Ignazio", nelle settimane successive alla presunta violenza (avvenuta tra il 18 e il 19 maggio 2023), per eseguire verifiche illecite sulla famiglia La Russa.

"Eventi singolari" e la richiesta di verifica sull’autopsia

Nell’istanza, l’avvocato Benvenuto evidenzia alcuni "eventi singolari", tra cui le presunte consultazioni illegittime di informazioni riservate su Leonardo La Russa avvenute proprio il 19 maggio 2023, come dimostrerebbe un’intercettazione ambientale dei carabinieri.

In questo contesto, la difesa della giovane vuole verificare, attraverso propri consulenti, "l’effettiva attività compiuta dai sanitari" sull’autopsia di Gallo, il cui decesso improvviso viene considerato un elemento meritevole di approfondimento.

