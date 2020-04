La scandalosa sentenza del TAR. No al commercio online. Pazzesco

La scandalosa sentenza TAR, no al commercio online



Il Tar della Lombardia ha comunicato di aver accolto l'istanza con la quale nei giorni scorsi Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil hanno chiesto l'immediata interruzione delle attivita' di e-commerce che le ordinanze di Regione Lombardia avevano nei fatti deregolamentato e reso libere in contrasto con i Decreti del Governo con i quali si sono limitate una serie di attivita' produttive per contenere la diffusione del Coronavirus. Il decreto del Tar dice che l'ordinanza di Regione Lombardia "si pone in contrasto con la normativa emergenziale che limitava il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche" e ritiene che la misura regionale incida "sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti".



Per i sindacati si tratta di "un risultato a tutela dei lavoratori che dimostra che quando il sindacato confederale segnala un problema e fa una proposta non e' mai pretestuosa".